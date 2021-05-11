بالصور.. رزيق في المراكز التجارية لمعاينة توفر سلع العيد
قام وزير التجارة كمال رزيق ،الإثنين، بزيارة تفقد لمحلات ومساحات تجارية كبرى بالجزائر العاصمة، من أجل معاينة مدى توفر المنتجات واسعة الاستهلاك، وكذا المستلزمات الخاصة بعيد الفطر المبارك.
وأفاد بيان لوزارة التجارة، أن الوزير لاحظ “بعض التهاون في احترام الإجراءات الوقائية من طرف بعض المتعاملين وأيضًا بعض المواطنين”.
وأوضح أنه أسدى” تعليمات صارمة للمتعاملين والتجار بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أو تطبيق القانون بالغلق الفوري لهذه الفضاءات التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين”.