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اقتصاد

بالصور.. رزيق في المراكز التجارية لمعاينة توفر سلع العيد

الشروق أونلاين
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بالصور.. رزيق في المراكز التجارية لمعاينة توفر سلع العيد

قام وزير التجارة كمال رزيق ،الإثنين، بزيارة تفقد لمحلات ومساحات تجارية كبرى بالجزائر العاصمة، من أجل معاينة مدى توفر المنتجات واسعة الاستهلاك، وكذا المستلزمات الخاصة بعيد الفطر المبارك.

وأفاد بيان لوزارة التجارة، أن الوزير لاحظ “بعض التهاون في احترام الإجراءات الوقائية من طرف بعض المتعاملين وأيضًا بعض المواطنين”.

وأوضح أنه أسدى” تعليمات صارمة للمتعاملين والتجار بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية أو تطبيق القانون بالغلق الفوري لهذه الفضاءات التي تهدد صحة وسلامة المستهلكين”.

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التعليقات
6
  • علي

    عليه أن يتفقد حال اعوانه للرقابة اولا

    0
  • سوسن

    الجزارون كانو يشترون الخرفان ب 2 مليون لأنه انخفض سعرها بسبب الجفاف ونقص العلف ويليعون اللحم ب 150 ألف سعر اللبن 70 دج قرابة 3 مرات سعر الحليب !!!

    0
  • ملاحظ

    معالي الوزير لماذا تصدرون حديد البناء و سعره هنا فات المليون تضاعف 100%

    0
  • موسطاش

    صح النوم ؟

    0
  • حمدان

    لماذا لم يزور رزيق ولا اي محل جزاره ليسأل عن اللحم الاسباني الذي وعد به مع بدايه رمضان هل وصل ام لا ؟ لماذا لم يزر اي محل لبيع الدجاج و يسال ها انخفض السعر كما وعد ام لا ؟ كان عليه ان يختفي لشهر او اثنين حتى تنسى الناس وعوده

    4
  • محمد

    علاش ما تفقدش الاسعار في رمضان

    1

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