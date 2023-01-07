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رياضة

بالصور.. رونالدو يلتقي نجم افتتاح مونديال قطر

عمر سلامي
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بالصور.. رونالدو يلتقي نجم افتتاح مونديال قطر
ح.م
رونالدو رفقة القطري غانم المفتاح

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل مونديال قطر 2022، مساء الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي.

ونشر غانم المفتاح صورة تجمعه مع رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عقب مباراة النصر والطائي التي انتهت لصالح النصر بثنائية نظيفة.

ونشر نادي النصر على حسابه في “تويتر” صورة رونالدو مع الشاب القطري، وكتب عليها “نورتنا يا غانم”.

وتابع رونالدو مواجهة فريقه الجديد النصر من مدرجات ملعب “مرسول بارك”، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي.

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