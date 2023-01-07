بالصور.. رونالدو يلتقي نجم افتتاح مونديال قطر
التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل مونديال قطر 2022، مساء الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي.
ونشر غانم المفتاح صورة تجمعه مع رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عقب مباراة النصر والطائي التي انتهت لصالح النصر بثنائية نظيفة.
#CristianoRonaldo ❤️@AlNassrFC pic.twitter.com/wbKxamvKc7
— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) January 6, 2023
ونشر نادي النصر على حسابه في “تويتر” صورة رونالدو مع الشاب القطري، وكتب عليها “نورتنا يا غانم”.
نورتنا يا غانم 💛🙏 pic.twitter.com/w0qUsntxzI
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023
وتابع رونالدو مواجهة فريقه الجديد النصر من مدرجات ملعب “مرسول بارك”، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي.