بالصور.. زفاف أسطوري لابنة بيل غيتس من شاب مصري

احتفل الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، بزفاف ابنته جينيفر، من شاب مصري، السبت، في مزرعة خيول فخمة تمتلكها جينيفر في مقاطعة ويستشستر بنيويورك.

وظهرت العروس البالغة من العمر 25 عاما في ثوب زفافها المذهل لالتقاط الصور مع وصيفات الشرف، حيث تألقت في فستان منخفض الخصر مع بلوزة من الدانتيل وأكمام طويلة وتنورة كاملة من التل، صممته فيرا حسب الطلب، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وكانت ابنة الملياردير الأمريكي محاطة بتسعة وصيفات شرف يرتدين فساتين خضراء داكنة، بعضها برقبة وواحد على الأقل بأكمام، في حين رفعت إحدى الوصيفات طرحة العروس الطويلة أثناء التقاط الصور بين أوراق الشجر الخريفية.

وبدأ المئات من الضيوف، ومن بينهم جورجينا بلومبرغ، الروائية الأمريكية ومالكة فريق نيويورك إمباير للفروسية، بالوصول إلى منزل غيتس الذي تبلغ تكلفته 16 مليون دولار، عند الساعة الـ3 مساء من بعد ظهر أمس، إذ كان من الممكن سماع الهتاف من المزرعة قبل الساعة الـ5:30 بقليل، حيث أجبرتهم عاصفة إلى الانتقال إلى الصالة.

ولفتت “نيويورك بوست” إلى أن المكان الذى أقيم فيه حفل الزفاف شهد إقامة غرف زجاجية متصلة ببعضها في حديقة المنزل، بها مقاعد بيضاء طويلة، وأخرى بها عشرات من طاولات العشاء ذات الأحجام المختلفة مع أزهار وردية وأطباق عشاء بيضاء.

وأوضحت أنه “كان هناك صفان من الأزهار الكوبية البيضاء يحيطان بطاولة بيضاء وسط جناح الزفاف الرئيسى الزجاجى أيضا”.

وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المقرر أن تؤدي فرقة “كولدبلاي” المشهورة حفل الاستقبال، وكذلك الموسيقي الشعبي، هاري هدسون.

وقالت ليندا دوبري، التي تسكن شمال المزرعة التي تملكها العروس: “يمكنني سماعهم هناك، الآن يجرون استعدادات اللحظة الأخيرة..اعتقدت أنني سمعت الفنان العالمي مايكل ببليه يغني، لكن ربما كان مجرد تسجيل..كانت شاحنات التوصيل تنزل على الطريق طوال الصباح “.