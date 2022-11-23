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جواهر

بالصور.. زوجة لاعب تونسي تخطف الأضواء في مونديال قطر

نادية شريف
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بالصور.. زوجة لاعب تونسي تخطف الأضواء في مونديال قطر
مواقع التواصل الاجتماعي
آية حقي زوجة اللاعب كريم حقي

خطفت زوجة لاعب تونسي سابق الأضواء في مونديال قطر، بجمالها اللافت، بعدما ركزت عليها عدسات الكاميرات أثناء جلوسها في المدرج لتشجيع منتخب بلادها في مباراته، الثلاثاء 22 نوفمبر، أمام الدانمارك.

وتداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور المرأة الفاتنة مع تعليق: “تونسية خطفت عدسات كاميرا العالم في الدوحة”.

وانتشرت الصور، بشكل لافت دون معرفة هوية المرأة، ليتبين بعدها أنها زوجة اللاعب التونسي السابق كريم حقي، البالغ من العمر 38 عاما، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين الدوليين بتحقيقه العديد من الإنجازات رفقة منتخب بلاده، والأندية التي لعب لها.

وتصدر اسم آية حقي، مساء الثلاثاء، محركات البحث لمعرفة التفاصيل عنها، خاصة عمرها وجنسيتها، وقال نشطاء إن اللاعب كريم حقي لا يخوض في المسائل الشخصية ويبقي حياته الزوجية بعيدا عن الإعلام، فيما قال آخرون إنها ملكة جمال مشهورة.

ونشر نشطاء فيديو تظهر فيه زوجة كريم حقي تأكيدا على أنها هي نفسها المشجعة التي فتنت الكثيرين عبر مختلف الصفحات.

يذكر أن المنتخب التونسي استهل مشواره في نهائيات كأس العالم  2022 بالتعادل من دون أهداف مع نظيره الدنماركي لحساب مباريات المجموعة الرابعة.

وقدّم نسور قرطاج أداء عالياً جداً وكادوا أن يخرجوا فائزين لولا الفرص الضائعة، محققين تعادلاً إيجابياً سيلعب دوراً هاماً في مشوار الفريق في النهائيات.

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