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بالصور.. سفراء عدة دول ينبهرون بالمواقع السياحية الصحراوية للجزائر

س.م
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بالصور.. سفراء عدة دول ينبهرون بالمواقع السياحية الصحراوية للجزائر
ح.م
جانب من الجولة السياحية

قام سفراء عدة دول أجنبية بالجزائر بزيارة ميدانية إلى طاسيلي لإكتشاف المواقع الطبيعية والثقافية بالصحراء الجزائرية، حيث أكدوا انبهارهم بالموروث الثقافي والسياحي للمنطقة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة فقد “إختتمت ، فعالية الزيارات الميدانية التعريفية والسياحة التي قام بها مجموعة من سفراء الدول الأجنبية بالجزائر، حيث عرف برنامج الزيارة إكتشاف المواقع الطبيعية والثقافية في تاسيلي ناجر”.

وأوضح إن هذه المواقع هي: قصر الميزان، وموقع الفن الصخري في تين تيغرت  وموقع إدارن، وكذلك زيارة وحدة الإنتاج التي أنشأتها المديرية الوطنية للمشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذو الاهمية العالمية والاستعمال المستدام لصالح حرفيات إهرير من أجل تشجيعهن على الحفاظ على الحرف التقليدية.

ونقل البيان “كما أعرب أعضاء الوفد عن إنبهارهم الكبير، بهذا الموروث الثقافي والسياحي والأثري والطابع التقليدي للمنطقة، وبالمناسبة أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر السيدة بليرتا أليكو على أهمية وأهداف النشاط المشترك من أجل المحافظة على هذا التراث العالمي وتثمين المقومات التراثية للحظيرة الثقافية للتاسيلي ناجر، كونها أكبر معرض مفتوح للفن الصخري لفترات ما قبل التاريخ، والتي تحتوي على تنوع بيولوجي وثقافي مميز” .

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