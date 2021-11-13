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بالصور.. سفن حربية روسية ترسو بميناء الجزائر

الشروق أونلاين
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بالصور.. سفن حربية روسية ترسو بميناء الجزائر

رست، مساء الجمعة بميناء الجزائر، سفن حربية روسية للمشاركة في المناورات البحرية المشتركة التي ستدوم إلى غاية 20 نوفمبر الجاري.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أنه “في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي لحساب سنة 2021، رست أمس الجمعة 12 نوفمبر 2021، بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية تتكون من الفرقاطة ” الأميرال غريغوريفيتش”، الطواف ” ديميتري روغتشاف” وقاطرة الإنقاذ في البحر “SB742”.

وأوضح أن “هذه المفرزة التابعة للبحرية الروسية ستنفذ تمرين بعنوان “المناورة البحرية المشتركة 2021″ مع وحدات عائمة من قواتنا البحرية إلى غاية 20 نوفمبر 2021”.

وأضاف  المصدر ذاته “تشمل مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، مكافحة الزوارق المعادية بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك”.

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