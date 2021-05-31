بالصور.. سفير الإمارات لدى الكيان الصهيوني يثير جدلا بالانحناء لكبير الحاخامات

نشرت وسائل إعلام عبرية، صورا تظهر السفير الإماراتي محمد آل خاجة خلال زيارته منزل رئيس ما يسمى بمجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في القدس وتوثق الصور لحظة تلقي السفير “بركة الكاهن”.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة السفير الإمارتي منحنياً على ركبتيه، داخل بيت الحاخام في القدس المحتلة، بينما يضع الأخير يده على رأسه، وفيما يبدو يتلو عليه بعض الكلمات التي هي بمثابة “بركات يقدمها للسفير الإماراتي”.

وأكدت وسائل الإعلام العربية أن الدبلوماسي الإماراتي تلقى من الحاخام البارز “بركة الكهنة”، ودار الحديث بينهما عن “اتفاقات أبراهام” المبرمة بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية من بينها الإمارات.

وتبادل السفير الإماراتي والحاخام الهدايا الرمزية، كما دعا آل خاجة الزعيم الروحي اليهودي إلى حضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي.