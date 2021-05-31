بالصور.. سفير الإمارات لدى الكيان الصهيوني يثير جدلا بالانحناء لكبير الحاخامات
نشرت وسائل إعلام عبرية، صورا تظهر السفير الإماراتي محمد آل خاجة خلال زيارته منزل رئيس ما يسمى بمجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في القدس وتوثق الصور لحظة تلقي السفير “بركة الكاهن”.
وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة السفير الإمارتي منحنياً على ركبتيه، داخل بيت الحاخام في القدس المحتلة، بينما يضع الأخير يده على رأسه، وفيما يبدو يتلو عليه بعض الكلمات التي هي بمثابة “بركات يقدمها للسفير الإماراتي”.
هذا المحني على ركبتيه أمام حاخام صهيوني يشيد بعظمة #إسرائيل أنها مكنت المسلمين بناء مسجد بأحد مدن #فلسطين والتي يسمها #تل_أبيب ويتهم #الجزيرة بالتضليل وتشويه إسرائيل هو سفير #الإمارات.. أنشروا مشهد ذل ومهانة أبناء زايد هذا لتعي الشعوب من العدو الحقيقي الذين لولاهم لعادت فلسطين pic.twitter.com/DJiDwT81WH
— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 30, 2021
وأكدت وسائل الإعلام العربية أن الدبلوماسي الإماراتي تلقى من الحاخام البارز “بركة الكهنة”، ودار الحديث بينهما عن “اتفاقات أبراهام” المبرمة بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية من بينها الإمارات.
السفير الإماراتي، النسخة الثانية بعد العتيبة، يرى ما حصل في غ ز ة مؤخراً جنوناً سببه، ليس دولة الاحتلال التي يقيم في عاصمتها ويطلب بركة كبير حاخاماتها، بل ح م ا س والجزيرة، عكس ما رآه العالم كله !
إلى أين هم ذاهبون، وماذا يريدون، بل ماذا بقي لم يفعلوه بعد ؟ الأيام ستكشف المزيد pic.twitter.com/U36oXT8a3x
— د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) May 31, 2021
وتبادل السفير الإماراتي والحاخام الهدايا الرمزية، كما دعا آل خاجة الزعيم الروحي اليهودي إلى حضور مراسم افتتاح معبد “الديانات الإبراهيمية الثلاث” في أبو ظبي.
السفير الإماراتي لدى #إسرائيل محمد الخاجة يزور “رئيس مجلس حكماء التوراة” شالوم كوهين بمنزله في #القدس ويتلقى منه “بركة الكهنة” pic.twitter.com/m5jtSgvp4z
— TRT عربي (@TRTArabi) May 30, 2021