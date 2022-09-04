بالصور.. “سكيكدي” يشعل الشبكات بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد!
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، بصور عريس من سكيكدة تزوّج بامرأتين في حفل زفاف واحد، ما أثار ردود فعل متباينة.
ولم يصدق الكثيرون القصة وقالوا بأنها لعريس من الخليج، بالرغم من انتشار صور من حفل الزفاف وتأكيد مقربين من العرسان صحة الخبر.
شاب من سكيكده يتزوج امرأتين في يوم واحد pic.twitter.com/tpINKcpnIG
— عمر التلمساني (@vFlo52Qyn0D7hfC) September 3, 2022
وتساءل البعض كيف تمكن الرجل من إقناع المرأتين، وصنع الاستثناء الذي أثار جدلا عبر مختلف الصفحات.
وتفاجأ نشطاء من قبول المرأتين لهذا النوع الشاذ من الارتباط، خاصة بعد تداول صورة دعوة الزفاف التي كتب عليها: “تتشرف عائلة بويديوة لدعوتكم لحضور حفل زفاف ابنها رشيد مع مريم وحنان”.