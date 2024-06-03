بالصور.. “سوناطراك” تحتفل مع مولودية الجزائر بلقب البطولة

نظم مجمع “سوناطراك” حفلا على شرف فريق مولودية الجزائر بعد تتويجه بلقب البطولة للموسم 2023 -2024 .

وعرف الحفل حضور اللاعبين والطاقم الفني والطبي للفريق إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي وكذا مسؤولي وإطارات من مجمع سوناطراك.

وخلال الحفل قدم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي تهانيه للفريق و كل الطاقم بهذا الإنجاز.

وأكد الرئيس المدير العام حشيشي، أن سوناطراك وبوصفها مؤسسة مواطنة فإن دعمها للرياضة لم يقتصر فقط على مولودية الجزائر وإنما تعدى ذلك ليشمل دعم عديد الفرق الرياضية ورياضيي النخبة بما في ذلك الرياضيين من ذوي الهمم العالية.

وأكد مجمع “سوناطراك” عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” أن الحفل محطة تشجيعية لفريق مولودية الجزائر ليواصل في حصد التتويجات والألقاب من أجل إسعاد جماهيره الواسعة وتشريف ماضيه العريق.