بالصور.. سوناطراك ترسل قوافل تضامنية لفائدة ضحايا الحرائق

قامت شركة سوناطراك، أمس الجمعة، بتوجيه قافلتين تضامنيتين محملتين بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لمساعدة ضحايا الحرائق التي مست الولايات الشرقية.

وجاء في بيان للشركة أنه “تكريسا لسياستها الاجتماعية وإلتزاما بواجباتها كمؤسسة مواطنة، قامت سوناطراك اليوم، من خلال مديريات الخدمات الاجتماعية لسكيكدة وبسكرة، بتوجيه قافلتين تضامنيتين محملتين بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية لمساعدة ضحايا الحرائق التي مست الولايات الشرقية من الوطن خاصة الطارف وسوق أهراس”.

وسيستمر هذا العمل التضامني حسب البيان، على مدى الأيام القادمة والذي يمس الولايات المتضررة من الحرائق “إلتزاما من مجمع سوناطراك بمسؤوليته الإجتماعية”.