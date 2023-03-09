بالصور.. سوناطراك تمضي عقد رعاية مع “الفاف”

توقيع عقد رعاية بين سوناطراك و"الفاف"

أمضت شركة سوناطراك عقد رعاية مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يتعلق بتمويل المنتخبات الوطنية لكرة القدم في سنتي 2023 و2024 .

وتم إمضاء الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف.

و قالت سوناطراك في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنه تم توقيع الاتفاقية خلال حفل نظم بمقر المديرية العامة حضره الإطارات المسيرة لمجمع سوناطراك والإطارات الرياضية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حسب بيان سوناطراك.

وأضافت سوناطراك في بيانها: “عقد الرعاية لفائدة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمنتخبات الوطنية لكرة القدم يؤكد مكانة سوناطراك كشريك للرياضة في الجزائر بامتياز”.