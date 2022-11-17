بالصور.. سوناطراك وإيني يدشنان مختبرا ومحطة للطاقة الشمسية جنوب الجزائر

أعلنت مجمع سوناطراك، بالشراكة مع إيني الإيطالية عن تدشين مختبر ومحطة للطاقة الشمسية بالجنوب الجزائري.

وفي بيان لها أعلنت سوناطراك عن تدشين مختبر متخصص في الطاقة الشمسية “Solar Lab” بالشراكة مع إيني، وكذا وضع حجر الأساس لمحطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية “BRN2”.

وسيتم إنشاء المحطة الجديدة بالقرب من المحطة الأولى للطاقة الكهروضوئية “BRN1” ، التي تم افتتاحها سنة 2018 ببئر ربع شمال، حوض بركين. يوضح البيان.

ويهدف مختبر الطاقة الشمسية” Solar Lab ” حسب ما أكده بيان المجمع إلى دراسة مختلف أنواع الألواح الكهروضوئية في بيئة تتميز بمعدلات إشعاع شمسي جد عالية.

كما سيعمل المختبر على جمع البيانات ودراستها من أجل التوصل إلى تكنولوجيات أكثر نجاعة في هذا المجال، وسيكون مختبر الطاقة الشمسية مفتوحا على الجامعات والمؤسسات العمومية لأغراض البحث، حيث يكتسي هذا المخبر قيمة استراتيجية هامة في ترقية وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر. يؤكد المصدر ذاته.

فيما يسعى إنجاز المحطة الكهروضوئية “BRN 2” إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية الهائلة التي تزخر بها المنطقة، كما ستساهم من خلال ربطها بالمحطة الكهروضوئية الأولى “BRN 1” في تزويد منشآت حقل بئر ربع شمال من خلال توليد 10 ميغاوات إضافية من الطاقة الكهربائية.

بالإضافة إلى هاتين المحطتين الكهروضوئيتين، كشف البيان أنه من المرتقب إنجاز محطة ثالثة على مستوى موقع الإنتاج منزل لجمات شرق (MLE) بحوض بركين التي ستعرف انطلاق الأشغال خلال سنة 2023، بالشراكة مع مجمع إيني.

للإشارة، فقد أشرف على حفل إطلاق هذه المشاريع كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار والرئيس التنفيذي لمجمع إيني السيد كلاوديو ديسكالزي، وشهد الحفل حضور رئيسة مجمع إيني لوسيا كالفوسا، وكذا الإطارات المسيرة لسوناطراك وأعضاء مجلس إدارة مجمع إيني.

سوناطراك وإيني يعلنان انطلاق الإنتاج بحقل نفطي جديد

أعلنت سوناطراك، وشريكها الإيطالي إيني، الاثنين 7 نوفمبر 2022، عن بدء الإنتاج بحقل النفط HDLE / HDLS المرتبط بعقد زملة العربي، الواقع بحوض بركين على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود.

وأفاد بيان للشركة، ان الإنتاج شرع بهذا الحقل في أكتوبر 2022، أي بعد سبعة أشهر فقط من اكتشافه عبر أول بئر استكشافي (HDLE-1) وهذا بفضل طريقة التطوير المتسارع (Fast track).

واوضح المصدر، “ينتج حقل النفط HDLE / HDLS ما يقدر بـ 10000 برميل مكافئ نفط يوميًا، ومن المتوقع زيادة مستوى الإنتاج به من خلال تنفيذ خطة التطوير المتسارع، والتي تتضمن بشكل خاص حفر آبار جديدة خلال سنة 2023، مما سيسمح برفع مستوى الإنتاج ليصل حجما يقارب 17000 برميل مكافئ نفط يوميًا”.

ويخضع محيط زملة العربي لعقد بحث واستغلال المحروقات تمتلك فيه سوناطراك 51% من الحصص بينما تمتلك إيني النسبة المتبقية والبالغة 49%.