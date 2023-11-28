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رياضة

بالصور.. سيمبا التنزاني يقدم بن شيخة وطاقمه

عمر سلامي
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بالصور.. سيمبا التنزاني يقدم بن شيخة وطاقمه
ح.م
بن شيخة وطاقمه

قدم نادي سيمبا التنزاني مدربه الجديد، الجزائري عبد الحق بن شيخة وطاقمه المساعد الذي يضم فريد زميتي والمحضر البدني كمال بوجنان.

ونشر النادي التنزاني صورا للمدرب الجديد ومساعديه، وعلق قائلا: ” ثلاثة أسود جديدة في عائلتنا”.

وشرع المدرب الجديد لنادي سيمبا عبد الحق بن شيخة في عمله على رأس العارضة الفنية للفريق، رفقة مساعده فريد زميتي والمحضر البدني كمال بوجنان.

وغادر بن شيخة اتحاد العاصمة مع بداية الموسم الجاري، بعدما توج معه خلال الموسم الماضي بكأس الكونفدرالية الإفريقية ولقب السوبر الإفريقي.

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