بالصور.. شاب جزائري يحقق حلمه بالسفر إلى مكة على متن “رونو 4”!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة صور لشاب جزائري تمكن من تحقيق حلمه بالسفر إلى مكة برا على متن سيارته القديمة من نوع “رونو 4”.

وبحسب ما أفادت صفحات إخبارية فقد دامت رحلة الشاب الحاج شعبان من الجزائر إلى السعودية 17 يوما من السير، حيث بدأت في الفاتح من جوان 2023.

ووصل ابن مدينة خنشلة إلى المدينة المنورة ثم مكة المكرمة بعد تحديات كبيرة، خاصة وأنه قطع مسافة طويلة بسيارة قديمة تعود لسنوات الستينات، واكن رغبته في السفر لآداء فريضة الحج قهرت كل الصعوبات.

وقال مقربون من الشاب إنه حاول الدخول عبر مصر ولكنهم منعوه فواصل رحلته مرورا بسبع دول هي “تونس، ليبيا، تركيا، لبنان، سوريا، الأردن وأخيرًا السعودية”.

في ذات السياق أعرب نشطاء عن إعجابهم بشجاعة الشاب الجزائري الذي قرر أن يسير خلف حلمه بالرغم من حداثة سنّه وقدم سيارته.

وقال آخرون إنه غامر بالسفر على متن “رونو 4” لأنها قديمة وغير مريحة، بينما رأى البعض إن توفيق الله وعنايته رافقاه لأن النية سليمة.

يذكر أن إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة كشفت أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم الأحد بلغ 744862 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة الحج.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأحد بلغ 26879 حاجاً وصل منهم 18935 حاجا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 84 رحلة, بينما استقبل مركز الهجرة 90 رحلة تقل 2938 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 151 رحلة تقل 4896 حاجا، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 110 حاجا عبر 12 رحلة.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين يوم أمس في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بلغ 587845 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج الباقين في المدينة المنورة حتى اليوم 156959 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 52 بالمائة ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 2473 حاجا.