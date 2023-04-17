بالصور.. شاب يتنكر في زي امرأة “منقّبة” للفوز في مسابقة الشطرنج

تنكر شاب كيني في زي امرأة “منقّبة” للمشاركة في بطولة الشطرنج النسائية المفتوحة لهذا العام.

ارتدى ستانلي أوموندي ( 25 سنة) برقعا أسودا، ووضع نظارة، وسجل نفسه في البطولة على أنه ميليسنتأوور.

هذا الزي النسوي الذي تنكر فيه الشاب، لم يمنع المنظمون من الكشف عن هويته، حيث عرفوا لاحقا أنه رجل وليس امرأة.

وكتب ستانلي، رسالة اعتذار، ودافع عن نفسه لكونه كانت لديه احتياجات مالية، وفق موقع” بي بي سي” في نسخته الإنجليزية.

وقال أوموندي إنه “مستعد لتحمل كل العواقب”، فيما صرح رئيس الشطرنج الكيني، برنارد وانجالا، إنه من المحتمل حظر اللاعب لعدة سنوات، ولكن لن يتم استبعاده للأبد.

وحول كيفية اكتشاف أمر الشاب، قال وانجالا لـ “بي بي سي سبورت أفريكا” إنه لم يكن لديهم أي شك في البداية، لأن ارتداء الحجاب أمر طبيعي.

تابع، غير أننا لاحظنا أنه انتصر على لاعبين أقوياء للغاية،بالإضافة إلى أنه كان يرتدي حذاء ذكوريا.

أضاف رئيس الشطرنج الكيني، أن اللاعب المتنكر في زي امرأة لم يكن يتحدث، ورغم تحفظات المنظمين سمحوا له بمتابعة اللعب حتى لا يتهموا بطرد متنافسة بسبب زيها الديني.

وقال وانجالا: “بعد أن فاز بمباراة قوية للغاية واتصلنا به، لم يتفاجأ واعترف أنه رجلا، واعتذر وقال إنه يعاني من مشاكل مادية واعتقد أن الفوز سيجعله يتغلب عليها.