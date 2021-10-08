بالصور.. شاحنة تدهس 12 فردا من الكشافة الإسلامية بسطيف

دهست شاحنة فقدت توزانها 12 فردا من الكشافة الإسلامية كانوا يسيرون على الممر العازل بالطريق الوطني بوادي التمر بلدية أوريسيا بولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة لولاية سطيف، الجمعة، في بيان لها أن وحداتها تدخلت على الساعة 18و 07 د، على إثر حادث مرور يتمثل في دهس سيارة لـ 12 فرد من الكشافة الإسلامية تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة، بالطريق الوطني رقم 09 بواد التمر، بلدية أوريسيا، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

وكشف قائد فوج الوئام للكشافة الإسلامية، لإذاعة سطيف أن الحادث تسبب في جرح 15 فردا من أصل 20 كشافا كانوا في خرجة ميدانية.

وأضاف المتحدث أن الحادث تسببت فيه شاحنة من الحجم الصغير فقد صاحبها السيطرة عليها، مشيرا إلى إصابة كشافين بكسور نتيجة الحادث.