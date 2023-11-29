بالصور.. شباب بلوزداد يتنقل إلى كوماسي تحسبا لمواجهة ميدياما

تنقل وفد شباب بلوزداد إلى مدينة كوماسي الغانية تحسبا لمواجهة نادي ميدياما أمسية هذا الجمعة، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وغادر وفد الشباب العاصمة الغانية أكرا، صبيحة الأربعاء، عبر رحلة جوية متوجها إلى مدينة “كوماسي” في رحلة دامت نصف ساعة.

وسيقيم الفريق بفندق “LANCASTER” الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن ملعب “بابا يارا سبور” الذي سيحتضن مواجهة الشباب ضد “نادي ميدياما الغاني.

ويواجه شباب بلوزداد نادي ميدياما، هذا الجمعة بداية من الساعة الخامسة مساء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر شباب بلوزداد المجموعة الرابعة رفقة الأهلي المصري برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد كل ميدياما ويانغ أفريكانز في المركزين الثالث والرابع على التوالي من دون رصيد.