بالصور.. شباب بلوزداد يجري أول حصة تدريبية بالإسكندرية

أجرى فريق شباب بلوزداد أمسية الثلاثاء أول حصة تدريبية بالإسكندرية، تحسبا لمواجهة الأهلي المصري، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وحط وفد الشباب الرحال بمدينة الإسكندرية، عصر الثلاثاء، حيث استقبل في مطار “برج العرب” من طرف ممثل النادي الأهلي، قبل التوجه إلى فندق راديسون.

وأجرى “الشباب” أمسية الثلاثاء أول حصة تدريبية له عقب وصوله إلى الاسكندرية، وهي الحصة التي أجرتها التشكيلة بملعب فندق راديسون.

وبرمج الطاقم الفني بقيادة المدرب ماركوس باكيتا تدريبات خفيفة من أجل الاسترجاع، على أن يواصل في حصة الأربعاء، العمل على الجانب التكتيكي.

ويواجه فريق شباب بلوزداد مضيفه الأهلي المصري، هذا الجمعة، بملعب برج العرب بالإسكندرية بداية من الساعة الثامنة ليلا، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.