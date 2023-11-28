بالصور.. شباب بلوزداد يشد الرحال إلى غانا تحسبا لمواجهة ميدياما

شدّ فريق شباب بلوزداد الرحال إلى مدينة أكرا الغانية تحسبا لمواجهة فريق ميدياما في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وخاض أشبال المدرب البرازيلي باكيتا، أمسية الاثنين آخر حصة تدريبية بالجزائر، قبل التنقل إلى غانا.

وسيضع المدرب باكيتا آخر الروتوشات على التشكيلة في الحصص التدريبية المبرمجة في غانا، قبل مواجهة ميدياما، أمسية هذا الجمعة بداية من الساعة الخامسة.

ويسعى “الشباب” للعودة بنتيجة إيجابية من غانا، تبقيه في صدارة المجموعة الرابعة.

وفاز شباب بلوزداد في الجولة الأولى على يانغ أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة، وينفس النتيجة انهزم ميدياما أمام الأهلي المصري في القاهرة.