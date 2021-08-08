بالصور.. شحنة جديدة من مولدات الأكسجين تصل إلى الجزائر

حطت مساء السبت، بالقاعدة الجوية ببوفاريك طائرة عسكرية على متنها 750 جهاز لتكثيف الأكسجين، تم جلبه لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أن أجهزة تكثيف الأكسجين تم جلبها من الصين على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وأكدت أن هذه العملية الجديدة التي ستليها عمليات مماثلة لدعم المنظومة الصحية الوطنية.

بالصور.. وصول محطتين لتوليد الأكسجين إلى الجزائر

حطت، مساء الأربعاء، بالقاعدة الجوية ببوفاريك طائرة عسكرية على متنها محطتين لتوليد الأكسجين تم جلبها من إيطاليا، لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن هذه العملية تأتي مواصلة للجهود الرامية لدعم المنظومة الصحية الوطنية وتوفير مختلف الوسائل الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا.

وأكد المصدر ذاته أن هذه العملية ستليها عمليات مماثلة قريبا قصد جلب شحنات أخرى من التجهيزات الصحية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19.