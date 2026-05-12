بالصور.. شحنة معتبرة من الأغنام المستوردة تصل إلى ميناء تنس

ميناء تنس
جانب من عملية تفريغ الشحنة

استقبلت مؤسسة ميناء تنس بالشلف، أمس الاثنين، باخرة محمّلة بشحنة معتبرة من الأضاحي المستوردة، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي باستيراد مليون رأس من الغنم تحسبًا لعيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للمؤسسة المينائية، فإن الباخرة “GAMMA STAR” قد رست في ظروف تنظيمية محكمة، حيث جرت عملية الاستقبال وفق ترتيبات ميدانية دقيقة ضمنت سير العملية بشكل منظم وآمن، تطبيقًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب توجيهات مجمع الخدمات المينائية المتعلقة بضمان التكفل الأمثل بالسفن وتسريع معالجة البضائع ذات الطابع الاستراتيجي.

وتشهد عملية تفريغ الشحنة وتيرة متسارعة، في ظل تنسيق محكم بين مختلف الهيئات المتدخلة، بما يضمن حسن سير الأشغال واحترام الآجال المحددة، مع الالتزام الصارم بالمعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها.

كما تم تسخير جميع المصالح العملياتية، إلى جانب الوسائل المادية والبشرية واللوجستية اللازمة، لضمان تفريغ سلس وآمن للشحنة، في أفضل الظروف التنظيمية الممكنة، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه العملية المرتبطة بتوفير الأضاحي في السوق الوطنية.

