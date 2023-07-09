بالصور.. شعال يباشر تحضيراته مع ناديه الجديد

باشر الحارس الدولي الجزائري فريد شعال تحضيراته، أمسية السبت، مع ناديه الجديد النجمة السعودي.

وخاض شعال أمسية السبت أول حصة تدريبية له، بعد التحاقه بنادي النجمة من الدرجة الثانية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر نادي النجمة السعودي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا لفريد شعال خلال التدريبات، وعلق عليها: ” الحضور الأول فريد..للفريد شعال”.

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