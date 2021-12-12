بالصور.. شنين يقدم أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى ليبيا

قدم سليمان شنين، الأحد، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للجزائر لدى ليبيا لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لدى استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ونقل السفير الجديد في مستهل اللقاء تحيات وزير الخارجية الجزائري السيد رمطان لعمامرة، للسيدة وزيرة الخارجية وتمنياته للشعب الليبي بمزيد من الاستقرار والتقدم.

وأشاد بالحضور المتميز للمنقوش في كل اللقاءات الإقليمية والدولية وقيادتها للدبلوماسية الليبية بكل جدارة واستحقاق.

من جهتها أعربت المنقوش خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها للجزائر الشقيقة رئاسة وحكومة وشعبا على دعمهم ومساندتهم الدائمة لاشقائهم في ليبيا، وحرصهم على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة.