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رياضة

بالصور.. صايب يزور لاعبي شبيبة القبائل ويرفع معنوياتهم

عمر سلامي
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بالصور.. صايب يزور لاعبي شبيبة القبائل ويرفع معنوياتهم
ح.م
موسى صايب

زار اللاعب والمدرب السابق لشبيبة القبائل، موسى صايب لاعبي “الكناري”، خلال الحصة التدريبية التي جرت السبت بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وتحدث موسى صايب مع لاعبي الشبيبة، حيث قدم لهم النصائح بحكم الخبرة التي يمتلكها.

ورحب اللاعبون بالنجم السابق للشبيبة، في أجواء رائعة، رفعت كثيرا من معنويات التشكيلة.

وعبرت إدارة شبيبة القبائل عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن امتنانها لموسى صايب، على زيارته ووفائه للفريق.

وتكبد فريق شبيبة القبائل ثلاث هزائم متتالية، ولم يتذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 27 نقطة.

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