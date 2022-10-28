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الجزائر

بالصور.. ضبط أجهزة تجسس مهربة بالمدية

الشروق أونلاين
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بالصور.. ضبط أجهزة تجسس مهربة بالمدية
ح.م
أجهزة المراقبة المحجوزة

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من ضبط 69 جهاز وكاميرات مراقبة  وتجسسحساسة كان يتاجَر بها بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بالمدية، من حجز عدد معتبر من معدات وأجهزة تقنية حساسة، متمثلة في كاميرات مراقبة صغيرة الحجم ومختلفة الأنواع، كانت تسوق خفية بأحد المحلات التجارية وسط المدينة وبطريقة غير قانونية.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 69 جهاز وكاميرات مراقبة حساسة كانت مخبأة بالمحل، يحوزها صاحب المحل التجاري دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، ودون سجل تجاري مقيد، ومصدرها التهريب. يؤكد البيان.

وفي هذا الصدد، تم فتح تحقيق في القضية وانجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه، عن قضية جنحة التهريب، حيازة معدات وتجهيزات حساسة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، ممارسة نشاط تجاري مقيد دون القيد في السجل التجاري، مع مخالفة المراسيم و القرارات الإدارية، كما تم إيداع المحجوزات لدى مصالح الجمارك المؤهلة قانونا.

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