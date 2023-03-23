بالصور.. ضبط ورشة سرية لصناعة “الهريسة” بقسنطينة

ضبطت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن دائرة الخروب بالتنسيق مع مصالح التجارة، ورشة سرية لصناعة مادة ” الهريسة ” ومشتقاتها.

وأفاد بيان لشرطة قسنطينة أنه خلال دوريات مراقبة ، فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن دائرة الخروب بالتنسيق مع مصالح التجارة ومصالح النظافة والصحة العمومية لبلدية الخروب تم الكشف عن ورشة سرية لصناعة مادة ” الهريسة ” ومشتقاتها على مستوى أحد أحياء ماسينيسا ينشط بصورة غير شرعية ولا يحترم شروط الصحة والنظافة .

وأفاد البيان أن العملية تم خلالها ضبط اجمالا : 60 وحدة من فئة 10 كغ ملح مجهولة المصدر، 14 علبة هريسة من فئة 02 كغ، 06 علب من 10 كغ لذات المادة، 16 برميل سعة 160 لتر و03 وحدات ثوم 10 كغ، أين قامت المصالح المختصة بجردها وحجزها وتشميعها ثم اتلافها في اليوم الموالي.