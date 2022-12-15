(بالصور) “ضربة موجعة” جديدة للعصابات الإجرامية.. وحجز 32 مليار و12 سيارة

بعد العملية النوعية التي عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة في العاصمة، مطلع هذا الأسبوع. تمكّنت ذات المصلحة من وضع حدّ لنشاط شبكة إجرامية أخرى، تتكون من 7 أشخاص، مع حجز عائدات إجرامية معتبرة.

أفراد العصابة المفكّكة “يحترفون النصب والاحتيال على المواطنين. وقد حجزت في حوزتهم عائدات إجرامية تقدّر بـ 32 مليار سنتيم، و27 ألف أورو. إلى جانب 12 مركبة من مختلف العلامات”.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فقد كانت هذه الشبكة “تقوم بإيهام ضحاياها بالاستفادة من شراء سيارات جديدة محل حجز ونزاع قضائي، في إطار ما أسموه بتصفية الملفات الإدارية لمجمعات تركيب السيارات”.

“ويلجأ عناصر الشبكة إلى إتباع طريقة احتيالية، تتمثل في استدراج الضحايا عن طريق بيعهم سيارات بأسعار منخفضة، ليدفعوا بهم في مرحلة ثانية إلى تقديم طلبيات أكبر”.

وقد سمحت هذه الحيلة للشبكة “بالاستيلاء على مبالغ مالية جد معتبرة، بتواطؤ بعض الإطارات من الإدارة العمومية، وإحدى الموظفات المزيفات، التي لعبت دور الوسيط في تجسيد هذه المعاملات غير القانونية”.

وتمّ تقديم المتّهمين الذين “كشفوا للمحقّقين عن أساليب مخططهم الإجرامي، واعترفوا بمسؤوليتهم في قضية الحال”، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

ويواجه المتورطون تهم:

تكوين جمعية إجرامية قصد الإعداد لجنح وجنايات النصب والإحتيال،

سوء استغلال الوظيفة،

تبييض الأموال،

مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،

انتحال صفة مهنة منظمة والإخفاء عمدا لمتحصلات إجرامية.

في عملية نوعية.. الأمن يسترجع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في السحاولة بالعاصمة، من استرجاع عائدات إجرامية بقيمة 32.5 مليار سنتيم، في عملية وصفت بالنوعية.

وتعود هذه العملية، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى مطلع الأسبوع الجاري. حيث تمّ “تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 16 شخصا، قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ، باستعمال سجلات تجارية وهمية”.

وقد تورط في القضية موظفون في شركة التبغ، وبعض الإدارات العمومية. بعد تواطئهم مع أفراد الشبكة الإجرامية في نشاطاتهم المشبوهة.

“ولجأت هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة إلى تبييض الأموال. عن طريق استثمار العائدات المالية غير المشروعة في إقتناء عقارات داخل وخارج الوطن”، يوضح البيان.

وأسفرت العملية عن ضبط واسترجاع:

32 مليار و500 مليون سنتيم.

22 مركبة من مختلف العلامات.

21 ألف و300 أورو.

22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنواع.

17 ألف وحدة من الشمة.

و 240 ألف وحدة من ورق التبغ.

وتمّ تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، لمتابعتهم في قضايا: