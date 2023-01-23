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بالصور.. عائلة أمير قطر تزور الصحراء الجزائرية

نادية شريف
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بالصور.. عائلة أمير قطر تزور الصحراء الجزائرية
حساب الشيخ جوعان على إنستغرام
صورة لعائلة أمير قطر في صحراء الجزائر

نشر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، صورا له رفقة والده حمد بن خليفة، أمير دولة قطر السابق، وشقيقه جاسم في صحراء الجزائر.

ونشر الشيخ جوعان صوره رفقة أفراد من عائلته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام وكتب: “الجزائر 2023”.

وتظهر في الصور عائلة أمير قطر مستمتعة بوقتها في جلسة صحراوية بأباريق الشاي، رفقة أشخاص آخرين.

ولم ينسى الشيخ جوعان صقره، الذي يظهر من خلال صور سابقة له في صحراء الجزائر أنه يرافقه في كل رحلاته.

وهذه ليست الزيارة الأولى لأفراد من العائلة الملكية في قطر لصحراء الجزائر، إذ هناك صور متداولة للشيخ جوعان ووالده حمد تعود للعام 2013.

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