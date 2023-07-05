بالصور.. عراقية تُرزق بـ4 توائم بعد 15عامًا من العقم

بعد 15 عاما من الانتظار واللهفة، رزقت امرأة عراقية بأربع أطفال توائم، لتضرب مثلا في الصبر والثقة بالله حسبما أفادت صحف محلية.

وقالت تقارير إخبارية إن الأسرة العراقية المنحدرة من محافظة دهوك، احتفلت بولادة 4 توائم (اثنين ذكور واثنين إناث) بعد طول صبر وانتظار.

وذكر الطاقم الطبي بأن المرأة كانت تعاني من العقم، ولم تفقد الأمل وواظبت على العلاج حتى تحققت المعجزة.

وأضاف أن أوزان التوائم كانت قليلة مقارنة بالأطفال الحديثي الولادة، إلا أن حالتهم جيدة وستصبح أكثر استقرارًا مع مرور الوقت.