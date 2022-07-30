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الجزائر

بالصور.. عرقاب بتندوف لافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات

الشروق أونلاين
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بالصور.. عرقاب بتندوف لافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات

حل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، السبت، بولاية تندوف  للإشراف على مراسم افتتاح منجم الحديد بغار جبيلات.

وجاء في بيان للوزارة: حل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، رفقة السادة الرؤساء المدراء العامون لمجمعي سونلغاز ومناجم الجزائر، ووفد وزاري هام، بمطار الرائد فراج بتندوف، حيث كان في استقباله السيد والي الولاية وممثلي السلطات المحلية للولاية.
وأضاف: للتذكير، يقوم وزير الطاقة والمناجم اليوم بزيارة عمل وتفقد لولاية تندوف، والتي سيقوم من خلالها بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات، كما سيشرع بوضع حيز الخدمة واطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز بالولاية التي تهدف الى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف.

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