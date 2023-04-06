بالصور.. عصابة تدفن امرأة حية وحفاروا القبور ينقذونها

عثر حفاروا قبور في البرازيل على امرأة دُفنت حية في أحد القبور من طرف عصابة تتاجر بالسلاح والمخدرات.

تعرضت أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 36 عاما للضرب والسحل من منزلها أواخر الشهر الماضي، قبل أن يتم دفنها في إحدى المقابر حية ترزق.

وتمكنت المرأة من البقاء داخل القبر لمدة 10 ساعات قبأن ينقذها حفاروا القبور، الذين لاحظوا وجود أسمنت جديد ودم بالقرب من القبر، وتأكدت شكوكهم بعد سماع صرخة استغاثة من الداخل.

اتصل موظفو المقبرة بالسلطات، وقال ضابط الشرطة إنهم سمعوا شخصا بالداخل يطلب النجدة، فكسروا جدار القرميد، وانتشلوا امرأة أصيبت بجروح في رأسها وذراعها.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه بهما اللذين دفنا المرأة حية تزرق داخل القبر، بينما يتواجد شخص ثالث في حالة فرار.

وقالت المرأة البرازيلية للشرطة إن المشتبه بهم الثلاثة هاجموها في منزلها بعد أن أضاعت المخدرات والأسلحة التي كان من المفترض أنها كانت تخبئها لهم داخل منزلها.

وذكرت الضحية أنه تم سحلها من بيتها واقتيادها إلى المقبرة، وعندما استعادت وعيها، أدركت أنها محاصرة داخل القبر، وفق موقع “لاتين بوست”.