بالصور.. علاهم وربيقة وبن بوزيد في زيارة للمجاهدين الزبيري والخطيب

أدى مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم ووزيري المجاهدين والصحة، زيارة للمجاهدين العقيدين الطاهر الزبيري يوسف الخطيب في منزليهما.

وأكد وزير المجاهدين، الذي كان مرفوقا بوزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد, أن هذه الزيارة تأتي “تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بوجوب ايلاء العناية اللازمة للمجاهدين من أجل الاطمئنان على رموز الثورة التحريرية”.

وأوضح ربيقة أن هذه الزيار تأتي “في إطار واجب العرفان للذين صنعوا تاريخ الجزائر والذين قدموا حياتهم حتى نحتفل اليوم باستقلال الجزائر” مذكرا بالزيارات المماثلة إلى عدد من المجاهدين.

من جهته, أعرب المجاهد يوسف الخطيب عن شكره للرئيس تبون على الاهتمام الخاص الذي يوليه للمجاهدين متمنيا له “الصحة أولا وأن يعينه الله على المسؤولية”.

وطمأن في هذا الصدد بأنه “يحظى بتكفل طبي جيد” بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش بعين النعجة نظرا لمشاكله الصحية الناتجة عن تقدمه في السن ومشاركته في الثورة التحريرية.