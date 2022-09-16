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بالصور.. غالي جنبنا إلى جنب مع أخنوش في حفل تنصيب رئيس أنغولا

الشروق أونلاين
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بالصور.. غالي جنبنا إلى جنب مع أخنوش في حفل تنصيب رئيس أنغولا
ح.م
جانب من حفل التنصيب

شارك رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي،  الخميس بلواندا، في مراسم تنصيب جواو لورينسو، رئيسا لأنغولا لعهدة رئاسية ثانية، وذلك جنبا إلى جنب مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

وجرى حفل تنصيب الرئيس لورينسو (68 عاما) في ساحة الجمهوري، وهو موقع تاريخي في العاصمة حيث جرت مراسم الجنازة الرسمية للرئيس السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس نهاية شهر أوت الماضي.

وأظهرت الصور رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على المنصة الرسمية، بالقرب من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، علما أن أنغولا من الدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية.

غالي

كما قام رئيس الحكومة المغربية بتسليم رسالة لجواو لورينسو قال إنها تتضمن تهنئة من الملك محمد السادس، وذلك بعد يومين فقط من خطوة مماثلة مع رئيس كينيا الجديد، الذي أعلن النظام المغربي سحبه الإعتراف بالجمهورية الصحراوية قبل أن يتبين أن القضية مجرد إشاعة.

وأدى الرئيس الأنغولي القسم أمام المحكمة العليا الأنغولية لولاية رئاسية ثانية، وذلك خلال حفل أقيم بساحة الجمهورية، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات, كما تم خلال الحفل ذاته تنصيب نائبة رئيس الجمهورية المنتخبة, إسبيرانسا دا كوستا.

ورافق الرئيس الصجراوي الى لواندا وفد يضم كلا من المستشار برئاسة الجمهورية، عبداتي أبريكة, الأمين العام لوزارة الخارجية حميدة الحافظ والسفير الصحراوي بأنغولا حمدي الخليل ميارة.

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