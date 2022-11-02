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بالصور.. غرس شجرات زيتون من فلسطين في حديقة جامع الجزائر

الشروق أونلاين
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بالصور.. غرس شجرات زيتون من فلسطين في حديقة جامع الجزائر
ح.م
شجرات زيتون من فلسطين في ساحة جامع الجزائر

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي يوم الأربعاء، رفقة مفتي دولة فلسطين، على غرس شجرات زيتون تم استقدامها من فلسطين بحديقة جامع الجزائر.

وجاءت المبادرة برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقد جرت بحضور محمود صدقي عبد الرحمن الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، والشيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني عميد جامع الجزائر.

بالصور.. كلّ معالم المدن العربية في ساحة جامع الجزائر

20 أكتوبر 2022: تحتضن ساحة جامع الجزائر في العاصمة مجسّمات فنية مصغّرة، لمعالم مختلف عواصم ومدن الدول المشاركة في قمة الجامعة العربية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

ولاحظ المارّة بالطريق المقابل للساحة، اكتمال تشييد المجسّمات المصغّرة لعدّة عوالم عربية، على غرار مسجد قبة الصخرة في القدس، وأهرامات الجيزة في مصر، وأبراج الكويت، وبرج العرب في الإمارات.

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