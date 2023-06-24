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رياضة

بالصور.. غوارديولا يستريح في مصر بعد التتويج بالثلاثية

عمر سلامي
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بالصور.. غوارديولا يستريح في مصر بعد التتويج بالثلاثية
ح.م
بيب غوارديولا يقضي جزءا من عطلته الصيفية في مصر

فضل مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا قضاء جزء من عطلته الصيفية في مصر، بعد موسم شاق ومثمر قاد خلاله النادي الإنجليزي للتتويج بالثلاثية.

ونشرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا للمدرب الإسباني وأفراد أسرته في منطقة أهرامات‭ ‬الجيزة.

ونشرت أيضا صوار للمدرب الإسباني خلال زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية في منطقة الفسطاط.

وقالت الوزارة في بيان لها أن غوارديولا سيقضي أسبوعا في مصر ضمن عطلته الصيفية، وبدأ برنامجه السياحي من القاهرة بعد وصوله الخميس، وسيختتم زيارته في أسوان بعد رحلة نيلية في الأقصر.

وتوّج غوارديولا خلال الموسم المنقضي مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوربا لأول مرة، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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