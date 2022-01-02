بالصور.. فتاة كادت تفقد بصرها بسبب صبغ حاجبيها ورموشها!

أوشكت فتاة في مقتبل عمرها أن تفقد بصرها بعدما قامت بصبغ حاجبيها ورموشها، حيث أظهرت الصور المتداولة إصابتها برد فعل تحسسي شديد.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الفتاة البريطانية البالغة من العمر 14 عاما تعرضت لواقعة مؤسفة بعد خضوعها لعلاج تجميلي لحاجبيها ورموشها.

ووضعت الفتاة صبغة حناء على حواجبها ورموشها في الأسبوع الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي علاج عاجل في اليوم التالي.

وحصلت على المنشطات والأدوية لعلاج التورم الشديد في عينيها؛ حيث كانتا منتفختين لدرجة أنها لم تستطع رؤية أي شيء، وأخبر الأطباء والدتها السيدة ريا فيكي أن ابنتها محظوظة لكونها على قيد الحياة.

وقالت الفتاة: “كان الأمر مروعًا للغاية. لقد صبغت رموشي وحواجبي وكنت متحمسة جدًا لأنني كنت ذاهبة إلى حفلة في عيد الميلاد، واستيقظت وكان وجهي كله منتفخًا ولم أستطع رؤية أي شيء، كنت خائفة جدًا ومنزعجة. أخبرني الأطباء أنه كان من الممكن أن أفقد بصري وأنني كان من الممكن أن أموت، لقد كانت تجربة مروعة وكنت أصرخ من الألم”.

ومكثت الفتاة شايان في المستشفى معظم يوم عيد الميلاد، قبل إعادتها إلى المنزل لتتعافى، ومع ذلك فقد أصيبت الحين ببثور مؤلمة استمرت في الظهور على حاجبيها وبدأ الشعر في التساقط، مع مخاوف من عدم نموه مرة أخرى.