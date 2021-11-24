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الجزائر

بالصور.. فرقاطة باكستانية تصل الجزائر للقيام بتدريبات بحرية مشتركة

الشروق أونلاين
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بالصور.. فرقاطة باكستانية تصل الجزائر للقيام بتدريبات بحرية مشتركة

رست مساء الإثنين بميناء الجزائر “فرقاطة” تابعة للقوات البحرية الباكستانية،  وهذا في إطار تجسيد التعاون العسكري الجزائري الباكستاني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإنه “في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الباكستاني لحساب سنة 2021، رست أمس الاثنين 22 نوفمبر 2021، بميناء الجزائر، الفرقاطة ” ALMAGIR-260″ التابعة للبحرية الباكستانية في توقف يدوم 03 أيام”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “خلال هذا التوقف، ستنفذ وحدة عائمة من قواتنا البحرية تمرين من نوع PASSEX سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال البحث والإنقاذ في البحر”.

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