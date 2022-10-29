بالصور.. “فرقة المزوَد” في شوارع الجزائر عشية القمة العربية

عشية عقد قمة الجامعة العربية يومي 1 و2 نوفمبر، عرفت شوارع وسط الجزائر العاصمة أمسية الجمعة، أجواء فنية نشطتها الفرقة النحاسية وفرقة المزوَد التابعتان لمؤسسة فنون وثقافة.

الجولة الفنية انطلقت من قاعة ابن خلدون مرورا بالنفق الجامعي، وساحة أودان، ثم البريد المركزي وصولا إلى مقر ولاية الجزائر.

وقدمت الفرقتان في هذه الجولة، وصلات عزف وموسيقى، وسط حضور بعض المتفرّجين الذين “استحسنوا هذه العروض”، حسب ما ذكرته الولاية.

الواجهة البحرية للعاصمة “تتألق” قبيل القمة العربية

وفي 26 أكتوبر 2022، نشرت ولاية الجزائر صورا لأشغال إعادة تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، التي انطلقت منذ ما يقارب السنة، تحضيرا لاحتضان القمة العربية.

وشملت الأشغال إعادة تهيئة مقرات المؤسسات، والهيئات الرسمية، وكذلك العمارات السكنية، المتمركزة في الواجهة البحرية لعاصمة البلاد.

وتمّ إنجاز هذه الأشغال، وفقا لمعايير تقنية وفنية وجمالية مدروسة ومتناسقة، حسب ما أكدته الولاية، مضيفة بأن “مدينة الجزائر اكتسبت وجها ناصعا ومتألقا، يليق باحتضان أشغال اجتماع قمة جامعة الدول العربية”.