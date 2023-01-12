بالصور.. فرنسيان يعبران الجزائر بالدراجة في رحلة نحو داكار

حط الزوجان الفرنسيان اللذان انطلقا في رحلة سياحية استكشافية من باريس إلى داكار على متن دراجة، الرحال بالجزائر خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب وسائل اعلام فرنسية، فقد وصل الزوجان منذ ستة أيام إلى الجزائر لأخذ قسط من الراحة واكتشاف البلاد قبل مواصلة ارحلتهم إلى الوجهة النهائية.

وبعد مرورهم على إيطاليا وتونس، زار المغامران في أول يوم لهم بالجزائر ولاية الطارف، أين عبروا عن حزنهم على حال الغابات التي التهمتها النيران الصيف الماضي.

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وتستمر مغامرة جوستين وتوماس من ولاية عنابة، حيث قرر الزوجان السير في الطريق الذي يمر عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط لاستكشاف الجزائر.

وفوجئ الفرنسيان بكرم ضيافة الشعب الجزائري، حسب ما سردوه عبر صفحتهم على موقع “الأنستغرام” ونقلته وسائل الإعلام الفرنسية.

وانطلق جوستين أندريس وتوماس ديريك في مغامرتهم قبل 11 أسبوعًا، وتحديداً في أكتوبر 2022 وذلك بهدف اكتشاف الصحراء وطريقة عيش الصحراويين.

ويشارك الزوجان أبرز مغامراتهما مع مشتركيهما عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.