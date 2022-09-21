بالصور.. فوج جديد من 208 سائح أجنبي في زيارة استكشافية لولايتي الجزائر وتيبازة

حل صبيحة الأربعاء بالجزائر فوج جديد ممون من 208 سائح أجنبي أغلبهم من جنسية أمريكية لزيارة المواقع التاريخية والمعالم الأثرية على مستوى ولايتي الجزائر و تيبازة.

وحسب وزارة السياحة: رست صباح اليوم بميناء الجزائر الباخرة السياحية silver cloud على متنها 208 سائح، أغلبهم من جنسية أمريكية، لزيارة المواقع التاريخية والمعالم الأثرية على مستوى ولايتي الجزائر و تيبازة.

وأوضحت: الرحلة من تنظيم الوكالة السياحية magic tours، التي برمجت عدة رحلات بحرية خلال شهر أكتوبر لفائدة السياح الاجانب في اطار ترقية وجهة الجزائر السياحية.

200 سائح أمريكي في زيارة استكشافية لوهران والجزائر وتيبازة

ويوم 12 سبتمبر 2022، رست بميناء وهران باخرة سياحية “سيلفر كلاود” على متنها 224 سائح أمريكي، قاموا بزيارات استكشافية لعدة مواقع بالباهية والجزائر العاصمة وتيبازة.

وقد تم تنظيم لفائدة هؤلاء السياح خرجات لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية للولاية في سياق الترويج للمنتجات السياحية التي تزخر بها عاصمة غرب البلاد.

وأدرجت في هذا الاطار ستة مسالك سياحية شملت وسط مدينة وهران وحي “سيدي الهواري” العتيق وساحة “بودالي حسني” بنفس الحي وساحة “أول نوفمبر 1954” وقصر “الباي” ومسجد “الباشا” وجبل “مرجاجو” وحصن “سانتا كروز”.

كما نظمت بالمناسبة معارض لمنتجات الصناعات التقليدية عبر هذه المسارات السياحية .

ورست هذه السفينة يوم 13 سبتمبر بميناء الجزائر العاصمة، لزيارة المواقع التاريخية والمعالم الأثرية على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، عبر 06 مسالك سياحية.

كما برمجت رحلة ثالثة مماثلة يوم 24 سبتمبر وتخص 150 سائحا أمريكيا على أن تنظم أيضا مسارات سياحية أخرى لفائدة سياح الرحلتين المقبلتين.

وللإشارة تنظم هذه الجولات السياحية من طرف وكالة سياحية جزائرية خاصة بالتنسيق مع المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية.