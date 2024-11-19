بالصور.. قائد القوات البحرية يشرف على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الفاتح”

جانب من اشراف اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية الجزائرية على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام "الفاتح" في الرصيف الشمالي للأميرالية بالقاعدة البحرية الجزائر

أشرف اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية الجزائرية، أمس الإثنين، على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام “الفاتح” في الرصيف الشمالي للأميرالية بالقاعدة البحرية الجزائر، وذلك بعد مشاركته في الطبعة التاسعة عشرة للتمرين البحري المتعدد الجنسيات « PHOENIX EWPRESS-2024 » الذي أقيم على السواحل التونسية في الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر 2024.

وقد تمت مراسم التفتيش بحضور عدد من المسؤولين العسكريين وقيادات القوات البحرية، حيث تم الاطلاع على جاهزية الغراب “الفاتح” في إطار استعدادات القوات البحرية الجزائرية لمختلف المهام البحرية متعددة الأبعاد.

ويُذكر أن التمرين “PHOENIX EWPRESS-2024” قد شهد مشاركة عدة دول من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التزام الجزائر بتعزيز التعاون العسكري البحري مع شركائها الدوليين في إطار الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة.

وتجسد هذه المشاركة في التمرين متعدد الجنسيات، إلى جانب التفتيش على السفينة “الفاتح”، الدور الحيوي الذي تقوم به القوات البحرية الجزائرية في دعم الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعّالة في مواجهة التحديات البحرية الحديثة.