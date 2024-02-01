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الجزائر

بالصور.. قتلى وجرحى في اصطدام واحتراق 4 مركبات بعين الدفلى

الشروق أونلاين
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بالصور.. قتلى وجرحى في اصطدام واحتراق 4 مركبات بعين الدفلى

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرين بجروح، إثر حادث مرور تسلسلي تبعه حريق بالطريق السيار شرق غرب.

وسجلت الحماية المدنية، صبيحة الخميس، حادث مرور على الطريق السيار في ولاية عين الدفلى  تمثل في اصطدام 3 شاحنات وسيارة ببلدية عين السلطان بين بومدفع وخميس مليانة.

وحسب بيان للحماية فقد تدخلت وحداتها في حدود الساعة 00.37 د لأجل حادث مرور تسلسلي بالطريق السيار شرق غرب، اتجاه المكان المسمى سيدي عابد بلدية عين السلطان.

وتمثل الحادث في اصطدام 3 شاحنات وسيارة سياحية مصحوب بحريق، مما أدى إلى تسجيل وفاة شخصين أحدهما محروق وإصابة 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و37 سنة.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المأساوي. يضيف المصدر ذاته.

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