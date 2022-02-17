بالصور.. قتيلان و13 جريحا في حادث مرور بعين الدفلى

توفي شخصان وأصيب 13 آخرون في حادث مرور وقع على إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات مقطورة بولاية عين الدفلى.

وبحسب ما أفادت الحماية المدنية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر فقد تدخلت وحداتها لولاية عين الدفلى على الساعة 00 و 00 دقيقة على إثر حادث مرور.

وأضافت أنه يتمثل في إصطدام بين حافلة نقل مسافرين وشاحنة ذات مقطورة كانت مركونة على الطريق السيار إتجاه الغرب محول بوارشد جليدة، خلف وفاة 02 شخصين وإصابة 13 أخرين تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.