بالصور.. قطار خاص لنقل أنصار المولودية إلى بسكرة

أنصار المولودية على متن القطار المخصص للتنقل إلى بسكرة

خصصت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قطارا لنقل أنصار مولودية الجزائر إلى بسكرة، لمتابعة مباراة فريقهم أمام الإتحاد المحلي.

ونشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على صفحتها الرسمية صورا لتنقل أنصار المولودية صبيحة الأحد، على متن القطار المخصص لهم، والذي انطلق من محطة آغا، بالعاصمة.

وقالت الشركة أن هذه المبادرة لا تعتبر الأولى من نوعها بحيث سبق تنظيم رحلات عبر القطار للأنصار لمتابعة لقاءات ناديهم.

ويواجه مولودية الجزائر، أمسية الأحد بداية من الساعة السادسة، مضيفه إتحاد بسكرة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة الأولى.

ويحتل “العميد” المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة، برصيد 26 نقطة.