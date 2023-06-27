بالصور.. قطاع غزة يستفيد من مركز طبي جزائري

استفاد قطاع غزة المحاصر، الإثنين، من صرح طبي جديد مساهمة أخرى من الشعب الجزائري في دعم الصمود الفلسطيني.

وشهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الإثنين، تدشين مركز حاسي مسعود الطبي الذي أطلقته جمعية البركة الجزائرية مساهمة منها في إعادة إعمار القطاع.

وسيقدم المركز الطبي الذي دُشن من تبرعات الجمعية الجزائرية خدمات طبية مجانية لنحو 50 ألف نسمة من سكان المنطقة المهمشة والمحاصرة.

ويتكون المركز الصحي الجديد من ثلاث طوابق تحتوي على قسم طوارئ، غرفة أشعة، غرفة فحص طب العيون، غرفة عمليات.

ويعتبر مركز حاسي مسعود واحدا من أهم المشاريع التي اعتبرت الجمعية أنها تلامس حاجة سكان قطاع غزة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي التي تشهده المنطقة بين الحين والآخر.

وجاء تدشين المركز تحت إشراف ورعاية جمعية البركة الجزائرية التي أعلنت عن اطلاق المشروع وحشد التبرعات اللازمة له في سنة 2018.

وجرى الحفل بحضور مسؤولين من بلدية خان يونس إلى جانب فصائل فلسطينية حيث أجمعوا على أهمية الدور الجزائري في دعم الشعب الفلسطيني.