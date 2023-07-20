بالصور.. لاعبو شباب بلوزداد يؤدون مناسك العمرة

حرص لاعبو فريق شباب بلوزداد، على أداء مناسك العمرة بعد وصولهم إلى السعودية، تحسبا لخوض البطولة العربية للأندية.

وتنقل فريق شباب بلوزداد، الأربعاء، إلى السعودية، قبل حوالي أسبوع على انطلاق البطولة العربية للأندية ” ” كأس الملك سلمان”.

واستغل لاعبو الشباب الفرصة، لأداء مناسك العمرة، قبل التوجه الخميس إلى مدينة أبها، والشروع في الاستعداد للمنافسة تحت قيادة المدرب الجديد البلجيكي سفان فندنبروك.