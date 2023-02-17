بالصور.. لقاءات بين ضباط المغرب وإسرائيل على مشارف قطاع غزة!

أجرى قائد سلاح المدفعية في الجيش المغربي على رأس وفد عسكري، الخميس، زيارة رسمية إلى إسرائيل هي الأولى من نوعها، في إطار اتفاقيات التطبيع بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، في بيان “وفد رفيع من المدفعية الملكية يزور دولة إسرائيل، في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المدفعية الملكية ونظيرتها بجيش الدفاع الإسرائيلي”.

وأوضح أن الوفد “زار بالمناسبة عدة مواقع عسكرية للتعرف على التحديات الميدانية التي تواجهها المدفعية الإسرائيلية”.

وكانت الزيارة للمناطق المحتلة التي تقع على مشارف قطاع غزة، والتي تشهد مع كل عدوان على قطاع غزة، عمليات قصف بسلاح المدفعية لجيش الإحتلال الاسرائيلي.

وذكر أن “الزيارة تناولت تمتين العلاقات بين سلاحي المدفعية الإسرائيلي والمغربي، والتعرف على التحديات الماثلة أمام سلاح المدفعية”.

وخلفت الزيارة موجة تنديد وسط ناشطين فلسطينين ومغاربة وعرب، وصفتها بالتنسيق والتعاون على قتل الأبرياء.

وعلق آخرون بأنه حتى الدول الغربية لم تقم بمثل هذه الخطوات خوفا من ردة فعل شعوبها نظرا للسمعة الجد سيئة للجيش الصهيوني.

من جهته نشر الجيش المغربي، بيانا يؤكد فيه أن “وفدا رفيع من المدفعية الملكية يزور دولة إسرائيل، في اطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المدفعية الملكية ونظيرتها بجيش الدفاع الاسرائيلي”.

وأضاف: الوفد زار بالمناسبة عدة مواقع عسكرية للتعرف على التحديات الميدانية التي تواجهها المدفعية الاسرائيلية.

وكان رئيس أركان الجيش المغربي قد زار في سبتمبر الماضي إسرائيل في زيارة غير مسبوقة لقائد عسكري عربي إلى فلسطين المحتلة، بالتزامن مع قصف قطاع غزة والاعتداءات على الفلسطينيين في الأقصى ومخيم جنين.

كما زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك افيف كوخافي المغرب في زيارة رسمية استمرت أياما عدة، التقى خلالها بكبار القادة العسكريين والأمنيين في المغرب.