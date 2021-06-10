بالصور.. مؤسسات شبابية تستخرج كميات هامة من خام الذهب بتمنراست

كشفت مصالح ولاية تمنراست، عن استخراج أول كميات من خامات الذهب من قبل مؤسستين متحصلتين على تراخيص منجمية.

وأوضحت مصالح الولاية عبر صفحتها الرسمية أنه تم “استخراج اول كميات من خامات الذهب من موقع تيرك شمال، من قبل مؤسستين في إطار استغلال الحرفي للذهب”.

وأضافت أن الأمر يتعلق “بمؤسسة تيناروبن و مؤسسة ابلما المتحصلتين على تراخيص منجمية لاستغلال الحرفي للذهب”.

وأكد المصدر ذاته أنه “تم توصيل الكميات المذكورة إلى منضدة إمسماسة وهذا لشركة استغلال الذهب ENOR”.

بالصور..إستلام كمية هامة من الذهب الخام بامسماسا في تمنراست يوم 7 جوان

كشفت وزارة الطاقة والمناجم، عن الشروع في استقبال الكميات الأولى من خامات الذهب التي انتجتها المؤسسات المصغرة.

وجاء في بيان للوزارة “استلمت شركة استغلال مناجم الذهب “اينور” الكميات الأولى من خام الذهب التي انتجتها المؤسسات المصغرة المتحصلة على تراخيص منجميه للاستغلال الحرفي للذهب في مصنع المعالجة في منجم أمسماسا”.

أوضوح البيان “تم استلام كمية إجمالية تزيد عن 40 طنًا بتركيز متوسط 11.8 غرام/ طن من قبل مؤسستين مصغرتين (الأولى 22.850 طن بتركيز 13.725 غرام / طن والثانية 17.380 طن بتركيز 9.462 غرام / طن”.

بالمقابل تخطط وزارة الطاقة والمناجم لتحقيق إنتاج مبدئيً للذهب للعام الحالي بنحو 250 كيلوغرام ليرتفع إلى 500 كيلوغرام العام المقبل.