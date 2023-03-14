بالصور.. مجمع سوناطراك يرعى برنامج “الحافظ الصغير” بأدرار

وقّع مجمع سوناطراك على اتفاقية رعاية برنامج “الحافظ الصغير” بأدرار، تشجيعا للناشئة على حفظ القرآن الكريم عن طريق تنظيم مسابقات تقام خلال شهر رمضان الفضيل عبر المساجد والزوايا.

وجاء في بيان نشره المجمع عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن الاتفاقية تم توقيعها الإثنين 13 مارس 2023، وتساهم في تمويلها مؤسسات فرعية لسوناطراك.

والهدف حسب البيان رعاية نشاطات برنامج الحافظ الصغير وتدعيم المدارس القرآنية والمساهمة في المحافظة على القيم الدينية لدى الناشئة.

وأضاف أن مراسم توقيع هذه الاتفاقية التي أمضاها ممثلو المؤسسات الفرعية لسوناطراك مع والي ولاية أدرار تمت في أجواء جد مميزة طبعها حضور تلامذة المدارس القرآنية و الزوايا من حفظة القرآن.

وأوضح أن مساهمة المجمع في هذه المبادرة تندرج ضمن تقاليده الراسخة والمتجذرة لتشجيع المبادرات التي تهدف الى المحافظة على أصالة المجتمع الجزائري وهويته الحضارية.

يذكر أن سوناطراك شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر هي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.

تحتل المركز الثاني عشر في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية للعام 2004 حسب ما أورده بيان صدر عن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.والمركز الأول في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني أكبر مصدر لغاز الطبيعي المسال وغاز النفطي المسال وثالث مصدر للغاز الطبيعي في العالم.

سبق للمجمع الرائد دوليا أن رعى مسابقات علمية، وأشرف على نشاطات اجتماعية وخيرية، على رأسها عمليات الختان التي يقوم بها لصالح الفئات المعوزة كل رمضان.