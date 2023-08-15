بالصور.. محرز يعود إلى أجواء التدريبات تحضيرا للمباراة المقبلة

شرع الدولي الجزائري رياض محرز أمسية الإثنين، في التحضير مع زملائه لمباراة الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الأهلي السعودي صورا تظهر رياض محرز، ومواطنه رياض بودبوز، بالإضافة إلى زملائهم في الفريق، خلال أول حصة تحضيرية للمباراة المقبلة التي يواجه فيها الأهلي نادي الخليج.

ويواجه الأهلي مضيفه نادي الخليج، هذا الخميس بداية من السابعة مساء، بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وفاز الأهلي السعودي في اللقاء الأول أمام نادي الحزم بثلاثية لهدف، وهي المباراة التي قدم خلالها محرز تمريرة حاسمة.